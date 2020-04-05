2020-04-05T06:03:38+03:00
Общество

МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травы

Это может стать причиной крупных пожаров
Ирина АВТУШКО
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МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травыМЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травыФото: Олег УКЛАДОВ
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МЧС Кузбасса предостерегает жителей региона от пала сухой травы, тем более, что такие случаи уже зафиксированы с начала весны. Подобные действия могут стать причиной серьезных пожаров.

-Возгорание может произойти как из-за неосторожности при обращении с огнем, так и вследствие умышленного поджога. Нередко причиной пожара становится несанкционированное сжигание сухой травы, мусора или разжигание костров на садово-дачных участках, - отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что при усилении ветра травяные палы даже небольшой площади могут очень быстро перерасти в масштабный пожар,

В связи с этим МЧС Кузбасса рекомендует очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, не оставлять непотушенными костры и горящий огонь без присмотра, тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их,

-Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните в единую службу спасения по телефону 101, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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