5 Апр 2020 2020-04-05T07:17:53+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года

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В Кузбассе число заболевших коронавирусом по состоянию на 5 апреля 2020 года остается прежним: один человек находится в больнице под наблюдением. За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

По сообщению регионального межведомственного штаба, по состоянию на 5 апреля число заразившихся коронавирусом не изменилось. В инфекционной больнице Кемерова продолжается находиться один из пациентов, он получает необходимое лечение. По сообщению врачей, его состояние не претерпело существенных изменений.

Также под наблюдением медиков находится три пациента, которые могли контактировать с заразившимися коронавирусом. Сейчас они изолированы и проходят необходимые диагностические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU