5 Апр 2020 2020-04-05T08:15:35+03:00

В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Женщина уверяла, что просто забыла спросить паспорт у покупателя

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В Новокузнецке продавец киоска может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за то, что продала алкоголь школьнику. При этом женщина уверяла, что просто забыла попросить у покупателя паспорт.

О том, что сотрудник торговой точки нарушает закон, полицейским сообщили очевидцы. Неравнодушные жители заметили, что работница одного из торговых павильонов района продала пиво несовершеннолетнему покупателю.

-В ходе проверки, организованной инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних, подтвердился факт продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - 40-летняя продавец, пояснила, будто в спешке забыла поинтересоваться возрастом посетителя и не спросила у него паспорт.

В отношении женщины полицейские составили административный протокол, она может заплатить штраф до 50 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения виновнице грозит уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU