2020-04-05T08:15:35+03:00
Общество

В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку

Женщина уверяла, что просто забыла спросить паспорт у покупателя
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подросткуВ Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подросткуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке продавец киоска может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за то, что продала алкоголь школьнику. При этом женщина уверяла, что просто забыла попросить у покупателя паспорт.

О том, что сотрудник торговой точки нарушает закон, полицейским сообщили очевидцы. Неравнодушные жители заметили, что работница одного из торговых павильонов района продала пиво несовершеннолетнему покупателю.

-В ходе проверки, организованной инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних, подтвердился факт продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - 40-летняя продавец, пояснила, будто в спешке забыла поинтересоваться возрастом посетителя и не спросила у него паспорт.

В отношении женщины полицейские составили административный протокол, она может заплатить штраф до 50 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения виновнице грозит уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение
МЧС предостерегает кузбассовцев от пала сухой травы
Ревнивая многодетная мать сожгла дом сожителя
Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе
До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресенье
Сергей Цивилев: малый и средний бизнес Кузбасса получит поддержку в ситуации с коронавирусом
Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Сергей Цивилев: работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам
Сергей Цивилев: работающим с заболевшими коронавирусом врачам выплатят компенсацию
Нерабочие дни во время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе: сколько продлятся и когда закончатся
Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей
Кемеровчанин погиб под колесами трамвая
Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс
Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением
Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену
Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу
Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом