Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина

5 Апр 2020 2020-04-05T10:21:40+03:00

Мужчину задержали с поличным, когда он поднял с земли «закладку» с наркотиком

Изменить размер текста: A A

В Кемерове суд вынес приговор 36-летнему горожанину за хранение наркотиков. Полицейские задержали мужчину с поличным, когда он поднял с земли «закладку».

В декабре прошлого года стражи порядка отрабатывали оперативную информацию, в ходе чего и был задержан житель областного центра. При досмотре в кармане брюк рецидивиста оперативники обнаружили семь свертков с веществом бело-бурого цвета.

-Результаты проведенного исследования подтвердили, что это героин общей массой около пяти граммов, что является крупным размером. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как установило следствие, наркотик кемеровчанин приобрел через Интернет для личного потребления.

После изучения материалов дела суд признал мужчину виновным и назначил пять лет и девять месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU