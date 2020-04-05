5 Апр 2020 2020-04-05T11:26:27+03:00

В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день

Изменить размер текста: A A

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 6 апреля. Погода порадует жителей области, особенно ее юга, теплом.

В ночь на понедельник по региону прогнозируется +1…-4 градуса, местами до -9, зато днем ощутимо потеплеет. Столбики термометра покажут +10…+15 градусов, а по югу области – до +20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове в ночь на 6 апреля прогнозируется -2…-4 градуса, днем столбики термометра поднимутся до +12…+14 градусов. Прогнозируется переменная облачность, первый рабочий день пройдет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU