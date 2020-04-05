На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров

5 Апр 2020 2020-04-05T12:32:52+03:00

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На кузбасской станции для пассажиров ввели в эксплуатацию зал ожидания в обновленном комплексе. Он открылся после ремонта.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, на станции Ижморская капитально отремонтировали здание административного комплекса с залом ожидания для пассажиров площадью около 500 квадратных метров. Здесь полностью заменили электропроводку, системы пожаротушения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и канализации. В помещении установлены новые двери, окна, напольное покрытие. В рамках проведенных работ обновлены фасад и кровля.

В самом зале ожидания для пассажиров установили новые сиденья, оборудованы санузлы, в том числе для маломобильных граждан.

Кроме того, в административной части комплекса обновлены рабочие места для самих железнодорожников.

-За последние семь лет в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги построено и капитально отремонтировано более 10 производственных зданий и сооружений в Новокузнецком, Тайгинском, Беловском, Кемеровском узлах. Среди них – пост электрической централизации на станции Тайга, административно-бытовые комплексы на станциях Мереть, Проектная, Притомье, Спиченково, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU