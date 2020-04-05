На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
На кузбасской станции для пассажиров ввели в эксплуатацию зал ожидания в обновленном комплексе. Он открылся после ремонта.
Как рассказали в пресс-службе Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, на станции Ижморская капитально отремонтировали здание административного комплекса с залом ожидания для пассажиров площадью около 500 квадратных метров. Здесь полностью заменили электропроводку, системы пожаротушения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и канализации. В помещении установлены новые двери, окна, напольное покрытие. В рамках проведенных работ обновлены фасад и кровля.
В самом зале ожидания для пассажиров установили новые сиденья, оборудованы санузлы, в том числе для маломобильных граждан.
Кроме того, в административной части комплекса обновлены рабочие места для самих железнодорожников.
-За последние семь лет в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги построено и капитально отремонтировано более 10 производственных зданий и сооружений в Новокузнецком, Тайгинском, Беловском, Кемеровском узлах. Среди них – пост электрической централизации на станции Тайга, административно-бытовые комплексы на станциях Мереть, Проектная, Притомье, Спиченково, - сообщили в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU