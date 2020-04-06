Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность

6 Апр 2020 2020-04-06T05:58:50+03:00

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В Новокузнецке пожарные запустили флешмоб «Безопасный карантин». Первыми к нему присоединились школьники из городских дружин юных пожарных.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, главная цель акции - напомнить горожанам и всем пользователям социальных сетей о правилах пожарной безопасности в быту.

Во флешмобе приняли участие и дошкольники. Например, ребята из детского сада № 79 вместе с родителями записывают полезные видео, где рассказывают, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома, чтобы не допустить пожар.

- В обычном режиме людям редко выпадает возможность так долго находиться в своих жилищах. Поэтому самое время уделить внимание вопросам безопасности. Следует визуально осмотреть состояние розеток, по возможности проводки - нет ли там почернений, следов горения. Вспомните, не было ли случаев появления искр при подключении электрических приборов и техники. Убедитесь, что используемые электрические и нагревательные приборы полностью исправны и что они не находятся рядом с легковозгораемыми отделочными материалами, - рассказывает капитан внутренней службы Юлия Турчанинова, старший инспектор Государственного пожарного надзора.

К флешмобу «Безопасный карантин» может присоединиться любой желающий. Для этого нужно выложить в соцсети свои ролики с хештегами #безопасныйкарантин или #сидимдомабезопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU