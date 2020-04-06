2020-04-06T05:58:50+03:00
Общество

Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность

Пожарные запустили в городе флешмоб «Безопасный карантин»
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиНовокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Новокузнецке пожарные запустили флешмоб «Безопасный карантин». Первыми к нему присоединились школьники из городских дружин юных пожарных.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, главная цель акции - напомнить горожанам и всем пользователям социальных сетей о правилах пожарной безопасности в быту.

Во флешмобе приняли участие и дошкольники. Например, ребята из детского сада № 79 вместе с родителями записывают полезные видео, где рассказывают, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома, чтобы не допустить пожар.

- В обычном режиме людям редко выпадает возможность так долго находиться в своих жилищах. Поэтому самое время уделить внимание вопросам безопасности. Следует визуально осмотреть состояние розеток, по возможности проводки - нет ли там почернений, следов горения. Вспомните, не было ли случаев появления искр при подключении электрических приборов и техники. Убедитесь, что используемые электрические и нагревательные приборы полностью исправны и что они не находятся рядом с легковозгораемыми отделочными материалами, - рассказывает капитан внутренней службы Юлия Турчанинова, старший инспектор Государственного пожарного надзора.

К флешмобу «Безопасный карантин» может присоединиться любой желающий. Для этого нужно выложить в соцсети свои ролики с хештегами #безопасныйкарантин или #сидимдомабезопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа
Кузбасские священники совершили облет области с молитвой об избавлении от коронавируса
В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку