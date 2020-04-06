2020-04-06T06:01:13+03:00
Общество

В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей

Такое решение приняли городские власти
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражейВ Кемерове снесут более 30 незаконных гаражейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По решению городских властей в Кемерове будет снесено более 30 незаконно установленных гаражей. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации.

Уточняется, что 34 металлических гаража и сооружения, подлежащие демонтажу, расположены в Заводском районе восточнее жилых домов № 150, 152, 154 по проспекту Кузнецкому.

«Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества осуществить силами специализированной организации», - говорится в документах.

Гаражи планируется демонтировать не позднее 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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