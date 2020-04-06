В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей
По решению городских властей в Кемерове будет снесено более 30 незаконно установленных гаражей. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации.
Уточняется, что 34 металлических гаража и сооружения, подлежащие демонтажу, расположены в Заводском районе восточнее жилых домов № 150, 152, 154 по проспекту Кузнецкому.
«Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества осуществить силами специализированной организации», - говорится в документах.
Гаражи планируется демонтировать не позднее 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU