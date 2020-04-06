6 Апр 2020 2020-04-06T06:03:57+03:00

Кузбасские священники совершили облет области с молитвой об избавлении от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе священнослужители совершили облет территории региона, во время которого помолились об избавлении от пандемии коронавируса. Общая протяженность полета составила 900 километров.

Облет территорий прошел 5 апреля с благословения митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Во время всего полета священнослужители совершали Последование молебного пения во время губительного поветрия и смертоносные заразы, а также акафист Пресвятой Богородице. Пролетая над крупными населенными пунктами, они окропляли их святой водой.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии, общая протяженность полета составила около 900 километров. Маршрут пролегал через Мариинск, Яю, Анжеро-Судженск, Тайгу, Топки, Промышленную, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Грамотеино, Белово, Инской, Бачатский, Трудармейский, Карагайлу, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.

- Кузбасская митрополия благодарит благотворителей, усилиями которых стал возможным облет Кузбасса с молитвой об избавлении региона от распространения вируса, - сообщили в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU