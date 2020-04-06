Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, случилось в поселке Усть-Кабырза на минувших выходных. Под колеса отечественного автомобиля попал 55-летний мужчина.
23-летний водитель двигался на своем автомобиле УАЗ по одной из улиц поселка Усть-Кабырза. Около 15.66, по данным администрации Таштагольского района, он совершил наезд на 55-летнего местного жителя. Бригада скорой помощи, прибывшая на место ДТП, доставила пострадавшего в Центральную районную больницу города Таштагола, где ему предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.
По данным пресс-службы администрации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU