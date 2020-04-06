2020-04-06T06:05:16+03:00
Общество

Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа

ДТП произошло в Таштагольском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗаНетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗаФото: Иван ВИСЛОВ
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, случилось в поселке Усть-Кабырза на минувших выходных. Под колеса отечественного автомобиля попал 55-летний мужчина.

23-летний водитель двигался на своем автомобиле УАЗ по одной из улиц поселка Усть-Кабырза. Около 15.66, по данным администрации Таштагольского района, он совершил наезд на 55-летнего местного жителя. Бригада скорой помощи, прибывшая на место ДТП, доставила пострадавшего в Центральную районную больницу города Таштагола, где ему предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.

По данным пресс-службы администрации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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