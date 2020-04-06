Заметал следы: зарезанную новокузнечанку нашли в горящей квартире

6 Апр 2020 2020-04-06T10:22:09+03:00

За несколько часов до смерти женщина поссорилась с бывшим супругом

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Трагедия развернулась в одном из многоквартирных домов Новокузнецка. Здесь после тушения пожара обнаружили тело убитой женщины.

Страшная трагедия разыгралась в одном из многоквартирных домов в Новокузнецке 5 апреля. Одна из жительниц дома серьезно поругалась со своим бывшим мужем - соседи слышали крики, доносившиеся из квартиры. В это время ее 10-летняя дочь гуляла на улице. В седьмом часу вечера ребенок вернулся домой, но попасть в квартиру не смог: оттуда шел дым и чувствовался сильный запах гари. Девочка попросила соседей вызвать пожарных. В 18.46 на место ЧП прибыли 10 человек и три единицы техники, и уже в 19.01 они полностью ликвидировали пожар.

Когда огонь был потушен, пожарные обнаружили в квартире тело 37-летней женщины. Она лежала на диване, а на теле были множественные колото-резаные ранения.

- В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к смерти потерпевшей может быть причастен ее бывший супруг, с которым у нее за несколько часов до смерти была ссора, крики слышали соседи, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU