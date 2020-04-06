Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три сотрудника скорой помощи, произошло утром 6 апреля в Мысках. После столкновения с легковым автомобилем машина скорой помощи перевернулась.
Очевидцы поделились кадрами с места ДТП в социальных сетях. Судя по снимкам, автомобиль скорой помощи врезался в легковушку, при этом обе машины получили серьезные повреждения. От удара карета скорой помощи перевернулась. В момент ДТП в машине находились три человека. Как сообщают очевидцы, они ехали на вызов.
Всю бригаду скорой помощи доставили в больницу с травмами. На месте работали спасатели, а также сотрудники полиции. Получить оперативный комментарий об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и состоянии пострадавших в ГУ МВД России по Кемеровской области не удалось. Подробности аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU