2020-04-06T10:24:10+03:00
Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе

После аварии автомобиль скорой помощи перевернулся
Екатерина РОМАНОВА
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Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе. ФОТО: Vk.com, "Мыски 42: Новости", Юлия Афанасьева.Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе. ФОТО: Vk.com, "Мыски 42: Новости", Юлия Афанасьева.
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три сотрудника скорой помощи, произошло утром 6 апреля в Мысках. После столкновения с легковым автомобилем машина скорой помощи перевернулась.

Очевидцы поделились кадрами с места ДТП в социальных сетях. Судя по снимкам, автомобиль скорой помощи врезался в легковушку, при этом обе машины получили серьезные повреждения. От удара карета скорой помощи перевернулась. В момент ДТП в машине находились три человека. Как сообщают очевидцы, они ехали на вызов.

Всю бригаду скорой помощи доставили в больницу с травмами. На месте работали спасатели, а также сотрудники полиции. Получить оперативный комментарий об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и состоянии пострадавших в ГУ МВД России по Кемеровской области не удалось. Подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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