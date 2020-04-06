Клиенты РСХБ в Кузбассе стали совершать больше безналичных платежей

6 Апр 2020 2020-04-06T09:51:23+03:00

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В марте 2020 года рост безналичных операций, совершенных клиентами Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка, увеличился на 25 процентов, по сравнению с мартом прошлого года. Выросли как онлайн-платежи, так и обороты в торгово-сервисных предприятиях. По мнению аналитиков РСХБ, доля безналичных платежей продолжит увеличиваться в связи с рисками распространения коронавируса через банкноты и монеты.

«Пандемия коронавируса и последовавший за ней режим самоизоляции изменили платежное поведение потребителей. Уже с первых чисел марта мы наблюдали рост объема оборотов по платежным картам, особенно с 27 по 29 марта – в преддверии карантина. В этот период отмечены стабильные траты на продовольственные товары, строительные материалы, онлайн-игры, аудио- и видеопродукцию и на лекарства. Из чего можно сделать вывод, что клиенты Россельхозбанка планируют использовать неделю выходных для проведения ремонта своей квартиры под приятную музыку. При этом средняя стоимость покупки выросла на 15 процентов», — рассказал начальник Управления развития карточных продуктов Россельхозбанка Андрей Кондратьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU