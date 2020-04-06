2020-04-06T10:27:46+03:00
Общество

Всекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет 6 апреля

Будет организована онлайн-трансляция
Екатерина РОМАНОВА
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Всекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет 6 апреляВсекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет 6 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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6 апреля в Кузбассе состоится первое родительское онлайн-собрание. Начнется оно в 19.00.

В Кузбассе открывается серия всекузбасских родительских онлайн-собраний, посвященных дистанционному обучению школьников и студентов. Откроет первое собрание губернатор области Сергей Цивилев. На вопросы родителей и учителей об организации дистанционного обучения ответят замгубернатора Елена Пахомова, директор кемеровской школы №36 Наталья Сурикова, замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и обществознания Старопестеревской школы Беловского муниципального района Марина Петякшева. Опытом подготовки к экзаменам на дистанционном обучении поделится выпускник губернаторского многопрофильного лицея-интерната, победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Ученик года-2020» Кирилл Гильдт.

Родители смогут задать волнующие их вопросы о дистанционном обучении на время самоизоляции из-за коронавируса в Кузбассе и получить на них ответы.

Ссылка на youtube-трансляцию будет опубликована на сайте Образование42.рф за несколько часов до ее начала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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