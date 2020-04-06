2020-04-06T10:31:16+03:00
Общество

В Кузбассе начался частичный ледоход

Ото льда вскрылись малые реки
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе начался частичный ледоход. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе начался частичный ледоход. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе начался частичный ледоход. Первыми ото льда вскрылись малые реки.

В Таштагольском районе уже освободились от зимних оков реки Кочура, Малая Кондома и Мунжа. В самом Таштаголе лед на Кондоме уже пошел, но выше и ниже по реке он пока еще есть. В Мариинске, в районе гидропоста начался частичный ледоход на Кие. А в Калтане, в районе Сарбалы, на реке Кондоме пошел лед в полном сечении.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, на этой неделе ожидается вскрытие рек Мундыбаш (поселок Мундыбаш), Мрассу (поселок Усть-Кабырза), Мрассу (Мыски), Кондома (поселок Кузедеево) и Кия (Мариинск).

- Для обеспечения безопасности и своевременного реагирования на половодье в регионе сформирована группировка всех ведомств и служб численностью более 14 тысяч человек и почти четыре тысячи единиц техники. Кузбасс полностью готов к паводку, - сообщил первый замгубернатора Вячеслав Телегин, возглавляющий областную противопаводкую комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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