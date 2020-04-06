Как заразились коронавирусом двое новых больных в Кузбассе

6 Апр 2020 2020-04-06T10:39:56+03:00

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Стало известно, как заразились двое новых больных, у которых врачи диагностировали коронавирус. Оба сейчас находятся в инфекционном отделении новокузнецкой больницы №29.

Официальную информацию о том, как появились в Новокузнецке два новых заболевших коронавирусной инфекцией человека, сообщил глава города Сергей Кузнецов. Как оказалось, оба случая – завозные.

Один из пациентов инфекционного отделения новокузнецкой ГКБ №29 – новокузнечанка 1961 года рождения. Она самолетом вернулась из путешествия из ОАЭ в Новосибирск, а оттуда до Новокузнецка приехала на микроавтобусе туристической компании. Женщина находилась на самоизоляции, и лишь на 14 день пробы показали наличие коронавируса.

Второй заболевший, мужчина 1986 года рождения, прибыл с Украины. Он также добрался сначала до Новосибирска, а потом отправился в Новокузнецк на электричке.

- Во время следования медиками 30 марта было у него выявлена повешенная температура. На вокзале, по прибытию в город он сразу был доставлен в 29 больницу, - написал Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Состояние обоих заболевших – удовлетворительное.

Также глава города обратился ко всем новокузнечанам с требованием строго соблюдать самоизоляцию, выходить на улицу только в случае необходимости. Всем, кто прибыл в Кузбасс из-за границы или любых городов России (кроме кузбасских) обязаны соблюдать требования по самоизоляции

- Со своей стороны, мы усиливаем меры: патрулирование города, рейды по выявлению нарушений объектов торговли, пребыванию на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей, меры дезинфекции, - отметил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU