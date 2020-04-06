2020-04-06T11:01:06+03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Кузбассе

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в КузбассеВосьмилетняя девочка погибла при пожаре в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки. Ребенок погиб при пожаре в частном доме.

Трагедия произошла 3 апреля около 23.50 в Прокопьевском районе. 28-летняя жительница Киселевска вместе с дочерями 7-ми и 8-ми лет приехала в гости к матери. Вечером приехал и ее 34-летний муж, но не застал жену дома и предъявил претензии теще. При этом мужчина был нетрезв и требовал, чтобы дети оделись и ушли с ним. Пенсионерка стала отговаривать зятя, убеждая, что уже поздно.

-В это время помещение комнаты заполнилось дымом. Женщина через окно смогла спасти 7-летнюю внучку, 8-летняя девочка и мужчина остались в горящем доме. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав пожар, обнаружили тела мужчины и ребенка. Девочка с признаками отравления продуктами горения была госпитализирована, - рассказали в СУ СК России по кемеровской области.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на веранде – здесь подожгли березовые веники. По определению точных причин пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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