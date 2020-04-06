2020-04-06T11:01:33+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ с 6 апреля будет осуществлять свою деятельность в рабочем режиме

В целях защиты здоровья Россельхозбанк по-прежнему рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты в офисы Банка
Яков КРЫМСКИЙ
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Россельхозбанк вносит изменения в режим работы своих офисов.

Обслуживание физических лиц

С 6 апреля обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется в рабочем режиме в отделениях согласно списку.

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