2020-04-06T12:58:55+03:00
Общество

Туристов из новосибирской обсервации привезли в Кузбасс

32 кузбассовца теперь находятся в Губернском центре отдыха «Притомье»
Екатерина РОМАНОВА
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Туристов из новосибирской обсервации привезли в КузбассТуристов из новосибирской обсервации привезли в КузбассФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более трех десятков жителей Кузбасса оказались в сложной ситуации. После прибытия в аэропорт Новосибирска они оказались в обсервации.

Сразу 32 жителя региона попросили помощи у кузбасских властей. Все они прилетели в Новосибирск и оказались в обсервации. Причем условия, в которых они находились, были далеки от идеальных. Кузбассовцы написали пост в сети Instagram, в котором пожаловались на невыносимые условия. Так, среди прочего оказалось, что на день одному человеку выдается лишь небольшая бутылка воды.

Власти Кузбасса решили не оставлять земляков в беде и приняли решение срочно доставить группу из 32 человек в Губернский центр отдыха «Притомье». Здесь они проведут ближайшие две недели.

Напомним, 5 апреля главный санитарный врач Кузбасса подписал постановление о подготовке обсерваций для тех, кто прибывает в Кузбасс из-за рубежа, а также других городов России. Из аэропортов Кемерова и Новокузнецка все приезжающие будут отправляться либо в самоизоляцию - это относится в жителям региона, либо в обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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