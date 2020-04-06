2020-04-06T13:07:19+03:00
Общество

Более 400 горняков уволят с шахты-банкрота в Кузбассе

Массовые сокращения начались на шахте «Алексиевская»
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Более 400 горняков уволят с шахты-банкрота в КузбассеБолее 400 горняков уволят с шахты-банкрота в КузбассеФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кузбассе на шахте «Алексиевская» начались массовые сокращения шахтеров. За два месяца по графику планируется высвободить более 400 человек.

Шахта, которая находится в состоянии банкротства и не может реализовать свое имущество, с понедельника приступила к сокращению штата.

- График сокращений сделали на апрель-май по 7-10 человек в день. На шахте работает комиссия, [в том числе] прокуратура, все совместно смотрят каждого сокращаемого. [В результате планируется сократить] более 400 человек, примерно по 200-202 человека в месяц, - цитирует ТАСС помощника арбитражного управляющего предприятия Елену Норкину.

Вместе с тем, несмотря на прекращение добычи угля, в штате планируется оставить порядка 300 работников, чтобы поддерживать функционирование подземных выработок и обеспечивать их безопасность.

В свою очередь, в министерстве труда Кузбасса сообщили, что с 6 апреля на шахте начнут ставить высвобождаемых на учет. В дальнейшем им окажут содействие в трудоустройстве и подборе походящих вакансий.

- Работникам предоставляется консультация по возникающим вопросам, в том числе по трудовому законодательству, имеющимся вакансиям, социально-бытовым вопросам. Если возникнет необходимость, граждане могут пройти бесплатное профессиональное переобучение по востребованным на рынке профессиям, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прибывающих в Кузбасс туристов из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин
Россельхозбанк расширяет возможности корпоративной телефонии
В Кузбассе проверяют магазины, не остановившие работу из-за коронавируса
Расслабились: индекс самоизоляции в Кемерове рухнул
Кузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больных
Более 400 горняков уволят с шахты-банкрота в Кузбассе
Туристов из новосибирской обсервации привезли в Кузбасс
РСХБ с 6 апреля будет осуществлять свою деятельность в рабочем режиме
Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Кузбассе
Как заразились коронавирусом двое новых больных в Кузбассе
В Кузбассе начался частичный ледоход
Всекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет 6 апреля
Клиенты РСХБ в Кузбассе стали совершать больше безналичных платежей
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе
Заметал следы: зарезанную новокузнечанку нашли в горящей квартире
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа
Кузбасские священники совершили облет области с молитвой об избавлении от коронавируса
В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку