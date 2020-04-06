6 Апр 2020 2020-04-06T13:07:19+03:00

Более 400 горняков уволят с шахты-банкрота в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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В Кузбассе на шахте «Алексиевская» начались массовые сокращения шахтеров. За два месяца по графику планируется высвободить более 400 человек.

Шахта, которая находится в состоянии банкротства и не может реализовать свое имущество, с понедельника приступила к сокращению штата.

- График сокращений сделали на апрель-май по 7-10 человек в день. На шахте работает комиссия, [в том числе] прокуратура, все совместно смотрят каждого сокращаемого. [В результате планируется сократить] более 400 человек, примерно по 200-202 человека в месяц, - цитирует ТАСС помощника арбитражного управляющего предприятия Елену Норкину.

Вместе с тем, несмотря на прекращение добычи угля, в штате планируется оставить порядка 300 работников, чтобы поддерживать функционирование подземных выработок и обеспечивать их безопасность.

В свою очередь, в министерстве труда Кузбасса сообщили, что с 6 апреля на шахте начнут ставить высвобождаемых на учет. В дальнейшем им окажут содействие в трудоустройстве и подборе походящих вакансий.

- Работникам предоставляется консультация по возникающим вопросам, в том числе по трудовому законодательству, имеющимся вакансиям, социально-бытовым вопросам. Если возникнет необходимость, граждане могут пройти бесплатное профессиональное переобучение по востребованным на рынке профессиям, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU