Кузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больных
Кузбасские врачи предупредили об опасности коронавирусной инфекции для людей с онкологическими заболеваниями. Они находятся в группе риска из-за проблем с иммунитетом.
Не только для пожилых, но и для больных раком опасен коронавирус. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.
- Специализированное лечение, которое получают пациенты со злокачественными новообразованиями, несет за собой побочные явления, которые ослабляют организм. Поэтому нашему пациенту будет сложно справиться с коронавирусной инфекцией, - говорит врач-онколог областного онкодиспансера Маргарита Красильникова. - По данным китайских медиков, частота возникновения тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции у пациентов онкологических клиник в пять раз выше, чем у здоровых людей. Онкологических больных можно причислить к группе риска.
Предположительно, коронавирус может вызвать у онкобольных такие осложнения, как пневмония, дыхательная недостаточность, нарушение свертывания крови и септический шок. В связи с этим необходимо строго соблюдать правила профилактики - пользоваться масками и респираторами, чаще проветривать и дезинфицировать помещение, свести к минимуму контакты с другими людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU