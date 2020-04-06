2020-04-06T13:10:22+03:00
Общество

Кузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больных

Ослабленному организму сложнее справляться с инфекцией
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больныхКузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кузбасские врачи предупредили об опасности коронавирусной инфекции для людей с онкологическими заболеваниями. Они находятся в группе риска из-за проблем с иммунитетом.

Не только для пожилых, но и для больных раком опасен коронавирус. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

- Специализированное лечение, которое получают пациенты со злокачественными новообразованиями, несет за собой побочные явления, которые ослабляют организм. Поэтому нашему пациенту будет сложно справиться с коронавирусной инфекцией, - говорит врач-онколог областного онкодиспансера Маргарита Красильникова. - По данным китайских медиков, частота возникновения тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции у пациентов онкологических клиник в пять раз выше, чем у здоровых людей. Онкологических больных можно причислить к группе риска.

Предположительно, коронавирус может вызвать у онкобольных такие осложнения, как пневмония, дыхательная недостаточность, нарушение свертывания крови и септический шок. В связи с этим необходимо строго соблюдать правила профилактики - пользоваться масками и респираторами, чаще проветривать и дезинфицировать помещение, свести к минимуму контакты с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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