2020-04-06T13:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Расслабились: индекс самоизоляции в Кемерове рухнул

Ситуация в Новокузнецке немногим лучше
Ирина АВТУШКО
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Расслабились: индекс самоизоляции в Кемерове рухнул. Фото: "Яндекс.Карты"Расслабились: индекс самоизоляции в Кемерове рухнул. Фото: "Яндекс.Карты"
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В Кемерове в понедельник, 6 апреля, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» резко снизился рейтинг самоизоляции. Это значит, что граждане предпочитают находиться вне дома. Ситуация в Новокузнецке, где стало известно о двух заболевших коронавирусом, немногим лучше.

Согласно данным «Яндекса», по состоянию на 15.00 столица Кузбасса самоизолирована на 2,7 балла (напомним, что согласно методике расчетов 5 баллов - высокий уровень самоизоляции, 0 - полное ее отсутствие). Новокузнецк - на 2,9 балла.

Из группы городов с населением более 500 тысяч человек у Кемерова наихудший показатель. Компанию ему составляют такие города, как Томск (2,8 балла), Ижевск, Владивосток и Новокузнецк (2,9 балла). Самым дисциплинированным в этой группе оказался Краснодар - 3,7 балла.

Кстати, в группе городов с населением более миллиона человек антирейтинг возглавляет сосед кузбасской столицы - Новосибирск, у которого 2,8 балла.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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