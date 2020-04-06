2020-04-06T13:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе проверяют магазины, не остановившие работу из-за коронавируса

Их проверят власти совместно с полицейскими
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе проверяют магазины, не остановившие работу из-за коронавирусаВ Кузбассе проверяют магазины, не остановившие работу из-за коронавирусаФото: Андрей АБРАМОВ
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В Кузбассе с понедельника, 6 апреля, начались рейды по торговым объектам, не остановившим свою работу из-за коронавируса. В них участвуют полицейские и представители департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Уже завтра будут проверены все торговые центры, а нарушителями займется Роспотребнадзор.

Как отметила начальник департамента Вероника Трихина, работа по соблюдению ограничений проводится с 31 марта в ежедневном режиме. Уже обследовано 19 тысяч объектов, выявлено более тысячи нарушений. При этом число самих нарушителей снижается. Если 2 апреля было выявлено 267 нарушений, то 5 апреля - уже 81.

Напомним, что ограничения на работу наложены на предприятия общественного питания, за исключением тех, кто осуществляет бесконтактную доставку, объекты розничной торговли, кроме реализующих товары согласно распоряжению Правительства РФ, торгово-развлекательные центры, за исключением находящихся в них аптек и объектов розничной торговли, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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