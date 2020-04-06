2020-04-06T13:37:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширяет возможности корпоративной телефонии

Благодаря интеграции всех используемых средств связи повысилась эффективность бизнес-процессов, увеличилась командная и индивидуальная продуктивность сотрудников Банка
Яков КРЫМСКИЙ
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В Россельхозбанке при поддержке АМТ-ГРУП завершился первый этап модернизации сети корпоративной телефонной связи. Построена современная и многофункциональная телефонная инфраструктура высокой доступности, предоставляющая единый набор сервисов для всех сотрудников РСХБ. Более 20 000 сотрудников Банка будут переведены на новую телефонную сеть.

Создаваемая в рамках проекта единая инфраструктура позволит Банку централизовать управление, администрирование и мониторинг СКТ; использовать единый план нумерации абонентов, единые сервисы телефонии и системы учёта; повысить отказоустойчивость и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности. Масштабируемость решения даст возможность значительно сократить сроки развертывания новых участков сети и предоставляемых сервисов. Сотрудники Банка получат одинаковый набор сервисов для всех рабочих мест, независимо от их территориального размещения.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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