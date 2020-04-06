6 Апр 2020 2020-04-06T14:40:50+03:00

Прибывающих в Кузбасс туристов из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Туристы, прибывающие в Кузбасс авиарейсами из Москвы и Санкт-Птеребурга, будут отправляться на карантин. В изоляции они обязаны провести 14 дней.

В то время как жители Кузбасса по прибытии находятся в домашних условиях, гости из других регионов будут размещаться в обсерваторе. Доставку из аэропортов власти обеспечат с соблюдением всех мер предосторожности.

- Москва - это крупнейший транспортный узел Российской Федерации. На сегодня в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы 80 процентов всех случаев COVID-19 в России. Во время действия режима «Повышенная готовность» мы должны максимально сократить число приезжающих на территорию Кузбасса. А жителей области для своей безопасности и безопасности других прошу не покидать территорию региона и соблюдать режим самоизоляции, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Губернатор сообщил, что в Кемерове и Новокузнецке закрыты международные терминалы. Также частично сокращено сообщение с другими регионами. Из Москвы в Кемерово, кроме вторника и среды, ежедневно выполняется по два авиарейса, в Новокузнецк два самолета из столицы прибывают в четверг, субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU