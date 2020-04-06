2020-04-06T15:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев помог волонтерам доставить продукты пенсионерам в самоизоляции

Из-за угрозы коронавируса старшее поколение вынуждено находиться дома
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев помог волонтерам доставить продукты пенсионерам в самоизоляции. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев помог волонтерам доставить продукты пенсионерам в самоизоляции. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Цивилев помог добровольцам из волонтерского штаба Кузбасса доставить продукты пенсионерам. Из за угрозы коронавируса Борис Степанович и Любовь Григорьевна Сафроновы находятся дома.

- Ребята четко выполняют все меры безопасности: дистанция не менее полутора метров, перчатки, маски и безналичная оплата покупок. Хотел пройти к ветерану в гости, волонтеры не пустили даже за забор, сказали - небезопасно, - отметил глава региона.

Сергей Цивилев добавил, что сегодня в ряды волонтеров акции #МыВместе вступило уже больше тысячи человек. Их работа в условиях существующей опасности очень важна.

- Если вашим бабушкам и дедушкам необходимо помочь: купить продукты питания, лекарства, оплатить услуги ЖКХ, передайте им номера волонтеров: 8-800-200-34-11; 8-996-413-0081. Пусть остаются дома, с покупками помогут! - обратился губернатор ко всем жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев помог волонтерам доставить продукты пенсионерам в самоизоляции
Прибывающих в Кузбасс туристов из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин
Россельхозбанк расширяет возможности корпоративной телефонии
В Кузбассе проверяют магазины, не остановившие работу из-за коронавируса
Расслабились: индекс самоизоляции в Кемерове рухнул
Кузбасские медики рассказали об опасности коронавируса для онкологических больных
Более 400 горняков уволят с шахты-банкрота в Кузбассе
Туристов из новосибирской обсервации привезли в Кузбасс
РСХБ с 6 апреля будет осуществлять свою деятельность в рабочем режиме
Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Кузбассе
Как заразились коронавирусом двое новых больных в Кузбассе
В Кузбассе начался частичный ледоход
Всекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет 6 апреля
Клиенты РСХБ в Кузбассе стали совершать больше безналичных платежей
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Кузбассе
Заметал следы: зарезанную новокузнечанку нашли в горящей квартире
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа
Кузбасские священники совершили облет области с молитвой об избавлении от коронавируса
В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку