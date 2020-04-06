Сергей Цивилев помог волонтерам доставить продукты пенсионерам в самоизоляции
Губернатор Сергей Цивилев помог добровольцам из волонтерского штаба Кузбасса доставить продукты пенсионерам. Из за угрозы коронавируса Борис Степанович и Любовь Григорьевна Сафроновы находятся дома.
- Ребята четко выполняют все меры безопасности: дистанция не менее полутора метров, перчатки, маски и безналичная оплата покупок. Хотел пройти к ветерану в гости, волонтеры не пустили даже за забор, сказали - небезопасно, - отметил глава региона.
Сергей Цивилев добавил, что сегодня в ряды волонтеров акции #МыВместе вступило уже больше тысячи человек. Их работа в условиях существующей опасности очень важна.
- Если вашим бабушкам и дедушкам необходимо помочь: купить продукты питания, лекарства, оплатить услуги ЖКХ, передайте им номера волонтеров: 8-800-200-34-11; 8-996-413-0081. Пусть остаются дома, с покупками помогут! - обратился губернатор ко всем жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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