Трое детей из Кузбасса отравились угарным газом

6 Апр 2020 2020-04-06T18:08:42+03:00

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Сразу трое детей отравились угарным газом в частном доме. Чрезвычайное происшествие случилось в Мысках.

Трое детей – 3, 7 и 17 лет – вместе со своими родителями живут в своем доме в частном секторе Мысков. Родители вернулись из бани, и все трое детей стали жаловаться на то, что чувствуют себя плохо. Взрослые вызвали скорую помощь, и детей доставили в больницу. После обследования врачи диагностировали отравление угарным газом легкой степени.

О том, что в больницу поступили дети с отравлением, врачи сообщили в полицию. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, семья мысковчан характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU