7 Апр 2020 2020-04-07T03:23:07+03:00

Кузбассовца с коронавирусом могут выписать из больницы до конца недели Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пока же он находится в больнице

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О том, когда может быть выписан третий кузбассовец, заболевший коронавирусом, рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, всего в Кузбассе у пяти человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Последние два случая – произошли 6 апреля. Первые же двое заболевших получили необходимое лечение и после выздоровления, еще в конце марта, их выписали из больницы.

Третий пациент с подтвержденным диагнозом пока остается в больнице. Губернатор Кузбасса отметил, что ему становится лучше.

- Мы ожидаем к концу этой недели, что пациент выйдет за пределы этой больницы, - сообщил Сергей Цивилев во время прямой трансляции Всекузбасского родительского собрания.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. Также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU