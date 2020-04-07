2020-04-07T04:19:40+03:00
Происшествия

Опасный преступник попался на краже колбасы в Кузбассе

За совершение двух преступлений мужчина находился в федеральном розыске
Екатерина РОМАНОВА
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Опасный преступник попался на краже колбасы в КузбассеОпасный преступник попался на краже колбасы в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Любовь к колбасе подвела кузбассовца. Он успешно скрывался от федерального розыска, а попался на краже.

Сотрудница одного из сетевых магазинов по улице Ленина в Новокузнецка обратила внимание на мужчину. Мужчина пытался украсть колбасу, но попал на камеры наблюдения. Сотрудница магазина остановила злоумышленницу на выходе, а он затеял словесную перепалку, отрицая факт попытки кражи. В конце концов, сотрудница магазина нажала тревожную кнопку. Тогда злоумышленник выложил колбасу и убежал из магазина

Бойцам Росгвардии не составило труда разыскать беглеца. Им оказался 33-летний житель города Белово.

- В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении двух преступлений на территории Ленинградской области, - сообщает пресс-служба ведомства. - Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали рецидивиста правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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