Власти Кузбасса опровергли слухи о ввозе токсичных веществ в регион

7 Апр 2020 2020-04-07T07:43:11+03:00

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В соцсетях появилось сообщение о том, что в Кузбасс будут ввозить отходы нефтедобычи из других регионов. Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал эти слухи.

- Отходы нефтедобычи из других регионов поставлять в Кузбасс не будут - вопреки сообщениям, появившимся в СМИ в минувшие выходные. Власти региона не позволят ввозить токсичные вещества на нашу территорию, - заявил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. Он отметил, что одна из компаний действительно разработала технологию утилизации отходов нефтедобычи - нефтешламов и буровых отходов. Предполагается, что из отходов нефтепродуктов будут производить техногенные грунты, которые могут использоваться для отсыпки дамб и плотин.

- Проект предлагается реализовать в Тюменской области, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, в Томской области, Республике Коми, Оренбургской области, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), в Ненецком АО, - отметил Андрей Панов.

При этом переработка токсичных веществ будет производиться там, где они образуются. В Кузбассе же нефть не добывают, поэтому и технология эта может применяться у нас только в том случае, если произойдет ЧП - например, аварийный розлив нефти. Андрей Панов сделал акцент на том, что даже в экстренных ситуациях технология будет применяться только в случае подтверждения ее эффективности.

- Повторюсь: завозить в Кузбасс отходы нефтедобычи не будут, - резюмировал Андрей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU