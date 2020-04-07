В Кемерове начался ледоход
Последние дни в Кузбассе было довольно жарко: столбики термометров поднимались до +17 градусов! Не удивительно, что на кузбасских реках начался ледоход.
В Кемерове начался ледоход.Видео: Александр Позолотин
Ледоход на Томи в районе Кузбасского моста запечатлели на видео очевидцы. И если буквально день назад это были лишь единичные оторвавшиеся льдины, то утром в среду начался полноценный ледоход.
- Действительно, на 8 часов утра на посту в Кемерове зафиксировали ледоход, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.
Также Томь вскрылась в районе Крапивино, вовсю идет ледоход на реке Кондоме в районе Мундыбаша и Кузедеева, освобождается ото льда Мрассу в районе Мысков и река Мундыбаш в районе одноименного поселка.
А вот на гидропосту в Новокузнецке на Томи ледохода пока не зафиксировали. Впрочем, здесь тоже плывут льдины - те, которые оторвались выше по течению, и те, которые принесла впадающая в Томь Кондома.
ИСТОЧНИК KP.RU