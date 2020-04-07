7 Апр 2020 2020-04-07T07:49:33+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года: трое в больнице, 12 под наблюдением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 7 апреля 2020 года остается прежним. Три человека находятся в больнице с диагностированной коронавирусной инфекцией. Еще 12 человек сейчас под наблюдением.

За минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе. По-прежнему три человека остаются в инфекционных больницах региона. Один из них, у которого коронавирус диагностировали еще в марте, проходит лечение в кемеровской больнице. Сейчас его состояние стабильное, и в конце недели он может быть выписан из стационара. Два других кузбассовца, которым коронавирус диагностировали накануне, находятся в новокузнецкой больнице № 29. Они получают необходимое лечение.

Также под наблюдением врачей находятся еще 12 человек, контактировавшие с заболевшими.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU