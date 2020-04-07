РСХБ в Кузбассе обеспечит банковское обслуживание во всех районах присутствия
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечит доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.
С 6 апреля офисы Кемеровского регионального филиала РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.
Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации Банком приняты все возможные профилактические меры, а в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы Банка и использовать дистанционное обслуживание.
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