РСХБ в Кузбассе обеспечит банковское обслуживание во всех районах присутствия

7 Апр 2020 2020-04-07T08:05:24+03:00

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечит доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.

С 6 апреля офисы Кемеровского регионального филиала РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации Банком приняты все возможные профилактические меры, а в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы Банка и использовать дистанционное обслуживание.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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