В Кузбассе поймали черного лесоруба

7 Апр 2020 2020-04-07T08:17:22+03:00

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В Кузбассе в ходе рейда по предотвращению экологических нарушений поймали черного лесоруба. Своими действиями мужчина нанес региону ущерб более 800 тысяч рублей.

Нарушитель орудовал в Тисульском районе. Местный житель незаконно срубил 22 сосны, что было оценено в 778 тысяч рублей.

-Материалы для привлечения к уголовной ответственности «черного лесоруба», нанесшего особо крупный ущерб лесу, передали в правоохранительные органы, - сообщил начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев. - Нарушителю лесного законодательства грозит наказание по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», что предусматривает штраф от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Он также отметил, что эти двадцать сосен обошлись бы мужчине в сотню раз дешевле, если бы он оформил право заготовки древесины для собственных нужд. Предприниматели могут оформлять краткосрочное пользование лесом либо брать лесной участок в аренду. Для этого нужно обращаться в лесничества, их по области 19.

ИСТОЧНИК KP.RU