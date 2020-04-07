Проведение ЭКО приостановили в кузбасских клиниках из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T09:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе на время действия режима повышенной готовности в связи с коронавирусом временно приостановлена деятельность центров ЭКО. Речь идет как о государственных, так и о частных клиниках.

- Вводя такие ограничения, министерство здравоохранения Кузбасса руководствуется рекомендациями всемирных организаций, имеющих отношение к репродуктивной медицине: ICMART, ESHRE, IFFS, ASRM, РАРЧ, - отметили в ведомстве. - Все это делается для безопасности.

Для обеспечения безопасности пациентов и их будущих детей Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) рекомендует воздержаться от начала новых лечебных циклов и отменить все вмешательства, если они не являются неотложными. Тем, кто уже начал лечение методами ВРТ, не переносить эмбрионы, а замораживать и хранить их до окончания эпидемии. Эксперты отмечают, что меры приняты в связи с тем, что коронавирус может оказать пока неизвестный эффект на беременность и здоровье новорожденных.

-Пациенты, страдающие бесплодием, должны следовать всем ограничительным карантинным мерам, чтобы минимизировать последствия пандемии, а также придерживаться здорового образа жизни. Все это обеспечит необходимую подготовку к лечению бесплодия в будущем, когда его можно будет возобновить, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU