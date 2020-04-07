Международная выставка «Уголь России и Майнинг-2020» в Новокузнецке переносится на сентябрь
В Новокузнецке международная выставка «Уголь России и Майнинг -2020» перенесена на 8 сентября. Такое решение связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщили в департаменте угольной промышленности Кузбасса.
Выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» изначально должна была состояться 2 июня, однако из-за сложившейся ситуации не только в стране, но и в мире, организаторы решили перенести ее.
- На выставке свои технологии и наработки представляют сотни участников из десятков регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, - отметили в департаменте. - Она дает возможность ознакомиться с оборудованием и технологией подземной добычи угля, новинками продукции предприятий и заводов-производителей горно-шахтного, перерабатывающего, обогатительного, электромеханического, осветительного оборудования, а также средств безопасности.
Помимо этого, программа мероприятия включает в себя семинары, бизнес-тренинги, тематические круглые столы и деловые встречи, которые позволяют обменяться опытом и наладить деловые контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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