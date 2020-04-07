2020-04-07T11:08:18+03:00
Происшествия

Дом вместе с ребенком сгорел, пока новокузнечанка ходила за сигаретами

Трагедия произошла в Новокузнецком районе
Екатерина РОМАНОВА
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Дом вместе с ребенком сгорел, пока новокузнечанка ходила за сигаретамиДом вместе с ребенком сгорел, пока новокузнечанка ходила за сигаретамиФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Пока новокузнечанка ходила за сигаретами, дом, где она жила, сгорел. А вместе и домом и 2-летняя дочка. За причинение смерти по неосторожности женщина предстанет перед судом.

В семье 40-летней жительницы Новокузнецкого района и ее 44-летнего супруга не все шло гладко. В отношении трех старших детей они были лишены родительских прав, а вот младшую, 2-летнюю дочку, супруги воспитывали вместе. Впрочем, семья находилась на профилактическом учете в отделе полиции.

В тот ноябрьский день 2019 года мужчина позвонил супруге и попросил ее купить сигарет. Она растопила печь и ненадолго ушла из дома, оставила дочку дома одну. Выходя из дома, женщина обратила внимание на то, что дверца топки приоткрыта, но не придала этому значения. А когда она вернулась домой, дом уже полыхал.

Соседи к тому временем вызвали пожарных, а мать так и не смогла попасть внутрь дома, чтобы спасти дочь. Тело девочки обнаружили сотрудники МЧС.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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