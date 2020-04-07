Красный Крест в Кузбассе объявил сбор средств на борьбу с коронавирусом
Отделения Российского Красного Креста во всех регионах объявили о начале целевых сборов средств на борьбу с коронавирусом. К общероссийской кампании присоединилось и кузбасское отделение.
Как рассказали в благотворительной организации, собранные средства пойдут на медицинские, социальные и профилактические меры. В их числе - оказание помощи в виде индивидуальных средств защиты и антисептических препаратов, а также благотворительная поддержка жителей области, которые оказались в наиболее сложной жизненной ситуации – это люди с ограниченными возможностями, малоимущие, многодетные семьи, люди преклонного возраста, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом.
Кроме того, будет проводиться профилактическая работа среди населения и работа по поддержке безвозмездного донорства крови.
Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду
КАК ПОМОЧЬ
Кемеровское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
2.Перечислить средства можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК www.kemredcross.ru в разделе «ПОМОЧЬ» / «Реагирование на ЧС».
3.Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (384-2) 75-04-76, kemredcross@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»