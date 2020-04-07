7 Апр 2020 2020-04-07T11:36:36+03:00

Красный Крест в Кузбассе объявил сбор средств на борьбу с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они пойдут на закупку средств защиты и поддержку людей в сложной жизненной ситуации

Изменить размер текста: A A

Отделения Российского Красного Креста во всех регионах объявили о начале целевых сборов средств на борьбу с коронавирусом. К общероссийской кампании присоединилось и кузбасское отделение.

Как рассказали в благотворительной организации, собранные средства пойдут на медицинские, социальные и профилактические меры. В их числе - оказание помощи в виде индивидуальных средств защиты и антисептических препаратов, а также благотворительная поддержка жителей области, которые оказались в наиболее сложной жизненной ситуации – это люди с ограниченными возможностями, малоимущие, многодетные семьи, люди преклонного возраста, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом.

Кроме того, будет проводиться профилактическая работа среди населения и работа по поддержке безвозмездного донорства крови.

Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду

КАК ПОМОЧЬ

Кемеровское региональное отделение

общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: благотворительное пожертвование

2.Перечислить средства можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК www.kemredcross.ru в разделе «ПОМОЧЬ» / «Реагирование на ЧС».

3.Для клиентов Сбербанка доступна опция перечисления пожертвования по QR-коду.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (384-2) 75-04-76, kemredcross@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU