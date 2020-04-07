2020-04-07T14:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Шестеро кузбассовцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции

С 1 апреля за подобное нарушение для граждан установлен штраф в размере 40 тысяч рублей
Мария КОЛОСОВА
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Шестеро кузбассовцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции. Фото: Пресс-служба АПКШестеро кузбассовцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе шестеро жителей оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. С 1 апреля штраф за такое нарушение увеличился с 15 до 40 тысяч рублей.

На очередном заседании межведомственного штаба было озвучено, что с 5 апреля проведен осмотр и вручены постановления на самоизоляцию более 500 прибывшим в Кузбасс гражданам. С 23 марта по 1 апреля было составлено 22 протокола об административном правонарушении, 6 кузбассовцев оштрафованы. Под санкции попали кузбассовцы, нарушившие условия предписания или постановления об изоляции.

-С 1 апреля для таких нарушителей штрафы значительно возросли от 15 до 40 тысяч рублей, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Также с 1 апреля Роспотребнадзор выявил 16 торговых предприятий, нарушивших распоряжение о мерах профилактики. Из них три организации оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, две – получили предупреждение, еще 11 выданы постановления о приостановке деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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