Нарушившим режим самоизоляции кузбасским предприятиям откажут в поддержке

8 Апр 2020 2020-04-08T06:37:05+03:00

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Предприятия, нарушившие режим самоизоляции и продолжающие работать вопреки запрету, лишатся поддержки. Соответствующий документ вышел 6 апреля и вносит изменения в опубликованное ранее распоряжение «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кузбасса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

«Первоочередные меры поддержки не распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, привлеченные к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и/или невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации после 31 марта 2020 года», - говорится в документе.

Как ранее сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в дополнение к федеральным мерам в области вводятся свои механизмы поддержки бизнеса, сильнее всего пострадавшего из-за ситуации с коронавирусом. Так, муниципалитетам области рекомендовано снизить единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5 процента. Для тех, кто платит налог по схеме «доходы минус расходы», выплаты будут снижены с 15 до 5 процентов. Для тех, кто платит налог с общей суммы доходов, - с шести до одного процента.

Сергей Цивилев отметил, что предприятия получат и другие меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU