2020-04-08T06:42:13+03:00
Общество

В Кемерове начали ремонтировать улицу Дзержинского

Ремонт пройдет на площади более 25 тысяч квадратных метров
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове начали ремонтировать улицу Дзержинского. Фото: Пресс-служба администрации КемероваВ Кемерове начали ремонтировать улицу Дзержинского. Фото: Пресс-служба администрации Кемерова
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На одной из главных магистралей центра Кемерова - улице Дзержинского - начался ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он охватит более 25 тысяч квадратных метров площади.

Улица Дзержинского протяженностью 1,2 километра берет начало от площади Кирова и заканчивается проспектом Ленина. По всей ее длине, включая заездные карманы и парковки, дорожники уложат новый асфальтобетон ЩМА-16. Также будет восстановлено 2,5 тысячи погонных метров бортового камня.

- В планах - понизить бортовые камни в местах пересечений с заездами во дворы и у пешеходных переходов, это создаст более комфортные условия для маломобильных групп населения. Также в местах пересечения пешеходных переходов с трамвайным полотном будет уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на улице Дзержинского будет отремонтировано 9 тысяч квадратных метров тротуаров, - рассказали в администрации города.

В ночь на среду, 8 апреля, подрядчик уже приступил к фрезерованию асфальта по нечетной стороне от улицы Красноармейской в сторону проспекта Ленина.

Отметим, что улица Дзержинского - часть исторического центра города. Она была построена в первой трети XX века. На ней расположены областная библиотека имени Федорова, Дом художников, учебный корпус КузГТУ, кинотеатр «Москва», к ней прилегают сквер Юности и площадь Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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