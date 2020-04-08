8 Апр 2020 2020-04-08T08:11:22+03:00

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8 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил Андеро-Судженскому городскому округу почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы».

Анжеро-Судженску вручили почетный знак «Город трудовой доблести и славы». ФОТО: пресс-служба АПК

В среду, 8 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев работает в Анжеро-Судженске. Среди решения насущных проблем нашлось в этот день место и позитивному событию. Так, Сергей Цивилев вручил городскому округу почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы». Напомним, одновременно с вручением почетного знака городу вручается и материальная помощь на развитие муниципалитета.

Правительством региона выделен грант на благоустройство зоны вокруг обелиска. ФОТО: пресс-служба АПК

- Из Анжеро-Судженска ушли на фронт 21 078 человек, не вернулись с войны - 7400. В их честь воздвигнут обелиск воинам Анжеро-Судженска, павшим в Великой Отечественной войне, - отметил Сергей Цивилев. - В настоящее время разработан план реконструкции объекта. Правительством региона выделен грант на благоустройство зоны вокруг обелиска.

ИСТОЧНИК KP.RU