Анжеро-Судженску вручили почетный знак «Город трудовой доблести и славы»
8 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил Андеро-Судженскому городскому округу почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы».
Анжеро-Судженску вручили почетный знак «Город трудовой доблести и славы». ФОТО: пресс-служба АПК
В среду, 8 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев работает в Анжеро-Судженске. Среди решения насущных проблем нашлось в этот день место и позитивному событию. Так, Сергей Цивилев вручил городскому округу почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы». Напомним, одновременно с вручением почетного знака городу вручается и материальная помощь на развитие муниципалитета.
Правительством региона выделен грант на благоустройство зоны вокруг обелиска. ФОТО: пресс-служба АПК
- Из Анжеро-Судженска ушли на фронт 21 078 человек, не вернулись с войны - 7400. В их честь воздвигнут обелиск воинам Анжеро-Судженска, павшим в Великой Отечественной войне, - отметил Сергей Цивилев. - В настоящее время разработан план реконструкции объекта. Правительством региона выделен грант на благоустройство зоны вокруг обелиска.
ИСТОЧНИК KP.RU