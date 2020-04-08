2020-04-08T10:10:25+03:00
Общество

По Новокузнецку разъезжают полицейские на мотоциклах

Мотопатрули ГИБДД следят за порядком на дороге
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
По Новокузнецку разъезжают полицейские на мотоциклах. ФОТО: отдел пропаганды областной ГосавтоинспекцииПо Новокузнецку разъезжают полицейские на мотоциклах. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции
Изменить размер текста:

В Новокузнецке на улицы города вышли мотопатрули ГИБДД. Инспекторы на патрульных мотоциклах в этом году начали работу раньше, чем год назад.

На три недели раньше, чем в прошлом году, на дороги Новокузнецка вышли мотопатрули. Хорошая мартовская погода и теплый апрель поспособствовали тому, что байкеры вывели своих железных коней из гаражей. А чтобы мотоциклисты не нарушали правила дорожного движения, за их поведением на дорогах и будут следить мотопатрули. Среди типичных нарушений, к слову, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

- У инспекторов на мотоциклах есть серьезное преимущество перед коллегами на автомобилях: двухколесный транспорт более маневренный и скоростной. Благодаря чему нарушителям практически невозможно уйти от ответственности, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Мотопатрули будут нести службу на дорогах Новокузнецка в течение всего мотосезона - до первого осеннего снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пик заболеваемости коронавирусом в Кузбассе: прогнозы и мнение эксперта
После обрушения на «Химпроме» в Кемерове прокуратура организовала проверку
По Новокузнецку разъезжают полицейские на мотоциклах
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 8 апреля 2020 года: пятеро в больнице, 12 под наблюдением
Анжеро-Судженску вручили почетный знак «Город трудовой доблести и славы»
Работа поликлиник во время самоизоляции в Кемерове: как будут работать
В Кемерове начали ремонтировать улицу Дзержинского
Сергей Цивилев рассказал о праздновании 75-летия Победы в условиях пандемии
Нарушившим режим самоизоляции кузбасским предприятиям откажут в поддержке
За неделю в Кузбассе заболели ОРВИ 10 тысяч человек
В Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом
Сергей Цивилев рассказал, как работает во время самоизоляции в Кузбассе
Как попали в Кузбасс больные с коронавирусом
Шестеро кузбассовцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции
С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим
Пять тысяч километров дорог продезинфицировано в Кузбассе
В Кузбассе прокуратура потребовала от центра занятости исправить пандус
«Простите, если напугал»: житель Междуреченска извинился за фейк о коронавирусе
Красный Крест в Кузбассе объявил сбор средств на борьбу с коронавирусом
Дом вместе с ребенком сгорел, пока новокузнечанка ходила за сигаретами
Сколько человек успели поообщаться с больными коронавирусом в Новокузнецке
«Проводка требовала ремонта»: ночью в Кузбассе горел губернский рынок