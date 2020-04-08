По Новокузнецку разъезжают полицейские на мотоциклах

8 Апр 2020 2020-04-08T10:10:25+03:00

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В Новокузнецке на улицы города вышли мотопатрули ГИБДД. Инспекторы на патрульных мотоциклах в этом году начали работу раньше, чем год назад.

На три недели раньше, чем в прошлом году, на дороги Новокузнецка вышли мотопатрули. Хорошая мартовская погода и теплый апрель поспособствовали тому, что байкеры вывели своих железных коней из гаражей. А чтобы мотоциклисты не нарушали правила дорожного движения, за их поведением на дорогах и будут следить мотопатрули. Среди типичных нарушений, к слову, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

- У инспекторов на мотоциклах есть серьезное преимущество перед коллегами на автомобилях: двухколесный транспорт более маневренный и скоростной. Благодаря чему нарушителям практически невозможно уйти от ответственности, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Мотопатрули будут нести службу на дорогах Новокузнецка в течение всего мотосезона - до первого осеннего снега.

ИСТОЧНИК KP.RU