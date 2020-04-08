После обрушения на «Химпроме» в Кемерове прокуратура организовала проверку
Случаем обрушения перекрытий на стройке в Кемерове заинтересовалась прокуратура. Сейчас здесь проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после обрушения перекрытий на стройке на территории ООО «Химпром» в Кемерове прокуратура Заводского района областного центра начала проверку. Специалистам предстоит установить, насколько точно исполнялось законодательство, была ли обеспечена безопасность при проведении строительных работ.
Напомним, ЧП произошло 8 апреля на территории ООО «Химпром». Здесь во время работ частично обрушились перекрытия строящегося здания. Трое рабочих - 32, 35 и 37 лет получили различные травмы. Сейчас они находятся в больницах города. На месте работают спасатели и оперативные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU