2020-04-08T13:18:23+03:00
Общество

Елена Пахомова: «Среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний»

Благодаря дистанционному обучению удалось не допустить распространения коронавируса [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Елена Пахомова: среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний. ФОТО: кадр трансляции instagram.com/kuzbass.official/Елена Пахомова: среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний. ФОТО: кадр трансляции instagram.com/kuzbass.official/
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Среди заболевших коронавирусом кузбассовцев есть несовершеннолетние - об этом сообщила замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова во время брифинга.

Отвечая на вопрос кузбассовцев, нельзя ли вновь открыть школы, чтобы дети учились не дистанционно, а как обычно - как до появления коронавируса в Кузбассе, замгубернатора заявила, что до 30 апреля обучение будет дистанционным. И для этого есть серьезные причины.

- Количество заболевших увеличивается, среди них есть и несовершеннолетние, - отметила Елена Пахомова. - И если бы школьники учились в обычном режиме и кто-то попал из заболевших, у нас был бы уже пожар!

Елена Пахомова: среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний.Видео: instagram.com/kuzbass.official/

Замгубернатора отметила, что в ближайшее время обучение будет идти в прежнем режиме - дистанционно, а трудности, которые с этим связаны,назвала временными.

- Для нас это - вызов, с которым мы все вместе справимся, - резюмировала Елена Пахомова.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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