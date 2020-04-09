9 Апр 2020 2020-04-09T04:13:24+03:00

Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка.

Состояние лишь одного из трех пострадавших медики оценили как легкое

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Двое из трех пострадавших при обрушении перекрытий на ООО «Химпром» сейчас находятся в реанимации. Состояние третьего – стабильное.

Накануне во время строительных работ в одном из зданий ООО «Химпром» произошло обрушение. Трое работников подрядной организации, находившиеся в тот момент на месте обрушения, поучили травмы различной степени тяжести.

- Врачи провели необходимые обследования, и оценили травмы двоих из троих пострадавших как тяжелые. Оба мужчины – 32 и 37 лет – сейчас находятся в реанимации, - отметили пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф.

Третий работник, по словам собеседника, получил травмы легкой степени тяжести и в реанимации не нуждается.

Напомним, обрушение перекрытий случилось 8 апреля. По факту случившегося прокуратура Кемеровской области проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU