Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию
Двое из трех пострадавших при обрушении перекрытий на ООО «Химпром» сейчас находятся в реанимации. Состояние третьего – стабильное.
Накануне во время строительных работ в одном из зданий ООО «Химпром» произошло обрушение. Трое работников подрядной организации, находившиеся в тот момент на месте обрушения, поучили травмы различной степени тяжести.
- Врачи провели необходимые обследования, и оценили травмы двоих из троих пострадавших как тяжелые. Оба мужчины – 32 и 37 лет – сейчас находятся в реанимации, - отметили пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф.
Третий работник, по словам собеседника, получил травмы легкой степени тяжести и в реанимации не нуждается.
Напомним, обрушение перекрытий случилось 8 апреля. По факту случившегося прокуратура Кемеровской области проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU