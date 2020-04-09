2020-04-09T04:13:24+03:00
Происшествия

Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию

Состояние лишь одного из трех пострадавших медики оценили как легкое
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка.Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка.
Изменить размер текста:

Двое из трех пострадавших при обрушении перекрытий на ООО «Химпром» сейчас находятся в реанимации. Состояние третьего – стабильное.

Накануне во время строительных работ в одном из зданий ООО «Химпром» произошло обрушение. Трое работников подрядной организации, находившиеся в тот момент на месте обрушения, поучили травмы различной степени тяжести.

- Врачи провели необходимые обследования, и оценили травмы двоих из троих пострадавших как тяжелые. Оба мужчины – 32 и 37 лет – сейчас находятся в реанимации, - отметили пресс-секретарь кемеровского центра медицины катастроф.

Третий работник, по словам собеседника, получил травмы легкой степени тяжести и в реанимации не нуждается.

Напомним, обрушение перекрытий случилось 8 апреля. По факту случившегося прокуратура Кемеровской области проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительство школы в Кузбассе направят миллиард рублей
Глава одного из районов Новокузнецка ушел в отставку
Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 9 апреля 2020 года
Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе
Тесты на коронавирус в Кузбассе можно будет сделать в частных лабораториях
В Кузбассе стремительно снижается количество изолированных граждан
Где в Кузбассе находятся обсерваторы и сколько в них человек
9-летний кузбассовец пошел в гости к родственникам и пропал
Елена Пахомова: «Среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний»
Кузбассовец распространял слухи о штрафах за неношение маски
Пик заболеваемости коронавирусом в Кузбассе: прогнозы и мнение эксперта
После обрушения на «Химпроме» в Кемерове прокуратура организовала проверку