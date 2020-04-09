9 Апр 2020 2020-04-09T04:46:28+03:00

Глава одного из районов Новокузнецка ушел в отставку Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В администрации Новокузнецка – кадровые перестановки. Глава города принял отставку главы Куйбышевского района.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что принял отставку главы Куйбышевского района Михаила Маренова. Маренов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

- Мною принята отставка Михаила Маренова. Я с большой благодарностью отношусь к нему, к тому, что он сделал за время своей работы, - отметил глава города.

Одновременно с этим рассматриваются кандидатуры, достойные руководить Куйбышевским районом города. Среди них – руководитель территориального управления Листвяги Анастасия Неподоба.

- Я смотрю, насколько она подходит на соискание этой должности, и сделал ей предложение эту должность занять. Надеюсь в ближайшее время мы этот вопрос решим, - заявил Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что и в дальнейшем команда руководителей города будет обновляться и «молодеть».

ИСТОЧНИК KP.RU