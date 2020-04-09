Глава одного из районов Новокузнецка ушел в отставку
В администрации Новокузнецка – кадровые перестановки. Глава города принял отставку главы Куйбышевского района.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что принял отставку главы Куйбышевского района Михаила Маренова. Маренов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.
- Мною принята отставка Михаила Маренова. Я с большой благодарностью отношусь к нему, к тому, что он сделал за время своей работы, - отметил глава города.
Одновременно с этим рассматриваются кандидатуры, достойные руководить Куйбышевским районом города. Среди них – руководитель территориального управления Листвяги Анастасия Неподоба.
- Я смотрю, насколько она подходит на соискание этой должности, и сделал ей предложение эту должность занять. Надеюсь в ближайшее время мы этот вопрос решим, - заявил Сергей Кузнецов.
Также он отметил, что и в дальнейшем команда руководителей города будет обновляться и «молодеть».
ИСТОЧНИК KP.RU