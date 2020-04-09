2020-04-09T05:04:13+03:00
Общество

На строительство школы в Кузбассе направят миллиард рублей

Это деньги федерального и регионального бюджетов
Екатерина РОМАНОВА
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На строительство школы в Кузбассе направят миллиард рублей. ФОТО: пресс-служба АПКНа строительство школы в Кузбассе направят миллиард рублей. ФОТО: пресс-служба АПК
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Во время рабочей поездки Сергей Цивилев побывал на стролительной площадке школы в Анжеро-Судженске. Он сообщил, когда здание будет достроено и сколько денег на это потребуется.

Сергей Цивилев поручил завершить строительство крупной общеобразовательной школы в Восточном районе Анжеро-Судженска не позднее 30 ноября 2020 года. При этом он отметил, что на эти цели выделен один миллиард рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов.

Предполагается, что новое трехэтажное здание сможет принять одновременно 1000 учеников, а занятия будут проводиться в одну смену. Ведется же строительство в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

- Здание будет выполнено из монолитного бетона, это сложный технологический процесс. Поэтому ускорить строительство и сдать школу к сентябрю невозможно. Но мы планируем, что уже в третьей четверти следующего учебного года ребята пойдут в новую школу. Для нас важно, чтобы учащиеся получали знания только в современных условиях, поэтому будем держать на контроле качество строительства и окажем необходимую поддержку, – сказал Сергей Цивилев.

Глава региона поручил заместителю губернатора по строительству Глебу Орлову взять ситуацию под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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