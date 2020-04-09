Коллекторы заплатили 400тысяч рублей за пустые угрозы

9 Апр 2020 2020-04-09T09:42:05+03:00

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Грубое общение и пустые угрозы довели одно из коллекторских агентств до серьезного штрафа. За некорректное общение с должниками коллекторскому бюро придется заплатить 400 тысяч рублей.

Молодой житель города Калтан заключил договор потребительского займа, однако расплатить вовремя не смог. Чтобы вернуть деньги, кредитор уступил право требования коллекторской организации. Коллекторы не стали церемониться с должником и решили «выбить» деньги, оказывая давление на его мать. Представитель агентства лично встретился с женщиной и принялся запугивать ее якобы серьезными последствиями для сына.

Впрочем, позже оказалось, что запугивание должников – привычная практика для агентства. Так, его представитель названивал другому должнику, кемеровчанину, чаще одного раза в день и двух раз в неделю. При этом сотрудник предпочитал оставаться инкогнито. Представитель коллекторского агентства уверял, что кемеровчанина ждет уголовное преследование, если тот не вернет долг.

- По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении - нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, юридическое лицо было признано виновным, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU