2020-04-09T12:13:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 30 пассажиров поезда «Москва – Кемерово» отправили в самоизоляцию

На въездах в город дежурят полицейские и специалисты Роспотребнадзора
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Более 30 пассажиров поезда «Москва – Кемерово» отправили в самоизоляциюБолее 30 пассажиров поезда «Москва – Кемерово» отправили в самоизоляциюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пассажиров поезда «МоскваКемерово», которые прибыли в столицу области утром 9 апреля, отправили в самоизоляцию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавиурса на территории региона. На постоянной основе они дежурят на авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах, где вместе с сотрудниками других ведомств и организаций проверяют прибывших в регион пассажиров и обеспечивают охрану общественного порядка.

-Сегодня утром поездом сообщения «Москва – Кемерово» на железнодорожный вокзал областного центра прибыли 34 пассажира. Сотрудники Роспотребнадзора провели с ними разъяснительную работу и вручили предписания об изоляции и медицинском наблюдении сроком на 14 дней, - сообщили в полиции.

Прибывшим нельзя посещать места учебы и работы, магазины, аптеки и места массового скопления людей. Также рекомендовано не пользоваться общественным транспортом и не контактировать с третьими лицами. Вернувшиеся домой кузбассовцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

-Соблюдение режима изоляции сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверят в ходе совместных рейдов, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 30 пассажиров поезда «Москва – Кемерово» отправили в самоизоляцию
Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом
Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах
Коллекторы заплатили 400 тысяч рублей за пустые угрозы
Россельхозбанк почти в 3 раза увеличил кредитование сезонных работ в Кузбассе
Какие продукты подорожали в Кузбассе, а какие подешевели
Еще 10 многодетных семей из Кузбасса получили технику для дистанционного обучения
В Кузбассе активизировались клещи
Кузбасским льготникам старше 60 лет выписывать и доставлять рецепты будут на дом
Корова онлайн: при продаже животного через интернет кузбассовец лишился денег
На строительство школы в Кузбассе направят миллиард рублей
Глава одного из районов Новокузнецка ушел в отставку
Пострадавших при ЧП на «Химпроме» в Кемерове перевели в реанимацию
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 9 апреля 2020 года: восемь человек в больнице
Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе
Тесты на коронавирус в Кузбассе можно будет сделать в частных лабораториях
В Кузбассе стремительно снижается количество изолированных граждан
Где в Кузбассе находятся обсерваторы и сколько в них человек
9-летний кузбассовец пошел в гости к родственникам и пропал
Елена Пахомова: «Среди заболевших коронавирусом в Кузбассе есть несовершеннолетний»
Кузбассовец распространял слухи о штрафах за неношение маски
Пик заболеваемости коронавирусом в Кузбассе: прогнозы и мнение эксперта
После обрушения на «Химпроме» в Кемерове прокуратура организовала проверку