Более 30 пассажиров поезда «Москва – Кемерово» отправили в самоизоляцию

9 Апр 2020 2020-04-09T12:13:38+03:00

На въездах в город дежурят полицейские и специалисты Роспотребнадзора

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Пассажиров поезда «Москва – Кемерово», которые прибыли в столицу области утром 9 апреля, отправили в самоизоляцию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавиурса на территории региона. На постоянной основе они дежурят на авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах, где вместе с сотрудниками других ведомств и организаций проверяют прибывших в регион пассажиров и обеспечивают охрану общественного порядка.

-Сегодня утром поездом сообщения «Москва – Кемерово» на железнодорожный вокзал областного центра прибыли 34 пассажира. Сотрудники Роспотребнадзора провели с ними разъяснительную работу и вручили предписания об изоляции и медицинском наблюдении сроком на 14 дней, - сообщили в полиции.

Прибывшим нельзя посещать места учебы и работы, магазины, аптеки и места массового скопления людей. Также рекомендовано не пользоваться общественным транспортом и не контактировать с третьими лицами. Вернувшиеся домой кузбассовцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

-Соблюдение режима изоляции сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверят в ходе совместных рейдов, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU